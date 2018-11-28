İki büyükşehire iki eski bakan

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'ın tamamı AK Parti bünyesinden çıkan adayların profili şöyle: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, belediyecilikte tecrübeli bir isim. Kayseri'de 5 dönem belediye başkanlığı yapan Özhaseki, 65.'inci Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürüttü. AK Parti'den Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Özhaseki, yerel seçimlerde MHP ile ittifak görüşmelerini yürütüyor. İzmir'de aday gösterilen Nihat Zeybekci Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerini de yürüttü. Denizli Belediye Başkanlığı ve 61,62,63 ve 65'inci hükümetlerde ekonomi bakanlığı yapan Zeybekci çok iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Zeybekci evli ve 4 çocuk babası. Afyonkarahisar'dan aday gösterilen Mehmet Zeybek, 2009-2014 arasında AK Parti Afyonkarahisar'da il başkanlığı görevini yürüttü. AK Parti geçen seçimlerde kılpayı kaçırdığı Eskişehir'de ise eski Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı'yı aday gösterdi. Sakarya'da Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, Sivas'ta Adalet Bakan Yardımcısı eski milletvekili Hilmi Bilgin, Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Halil İbrahim Aşgın, Muş'tan ise Diyanet Vakfı ve Memur-Sen'de görev alan Feyat Asya, Çanakkale'den 26'ncı dönem milletvekili Ayhan Gider, Balıkesir'den öğretmen olan Yücel Yılmaz'ı Hatay'dan ise işadamı İbrahim Güler aday oldu.