Kayıtları dinledim yapılan iğrenç

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cinayette birçok kesimin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tuttuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin yorumunun hatırlatılması üzerine, "Trump'ın neden böyle dediğini bilemiyorum. Amerikalıların bizim bilmediğimiz başka delilleri olup olmadığını da bilmiyorum. Bir 'belki' bizim için yeterli değil, emin olmalıyız. Daha çok sorular mevcut. Yerelde kimler yardım etti, ceset nerede? Suudi yetkililer bizden bilgi istiyorlar ancak bize bilgi vermiyorlar. Yerel işbirlikçilerin robot resimlerini göndermek istediler. Neden robot resim? Suudiler isimleri biliyorlar zaten" dedi.Kaşıkçı'nın öldürülme anında kaydedilen ses kayıtlarını dinlediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Gizli servisler kaynaklarını açıklamıyor. Ancak ben bunları dinledim. Kaşıkçı 7 dakika içinde öldürülüyor. Bu kasıtlı bir cinayettir. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararını vermediler. Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor. O insanları parçalamayı seviyor. Bu iğrenç" diye konuştu.SUUDI gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin arandığı Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'ndeki lüks malikanenin kaçak olduğu ortaya çıktı. Muhammed Al Fozan ve Muhammed Al Suhai adlı işadamlarına ait malikanenin imar barışından faydalanmazsa yıkılacağı belirtildi. Malikane sahibinin Kaşıkçı cinayetinden bir gün önce olayın şüphelilerinden biriyle görüştüğünün belirlenmesi üzerine önceki gün malikanede arama çalışması yapılmıştı.