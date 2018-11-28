MHP ile karşılıklı jestlerimiz olacak

BUGÜN NELER OLDU

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetelerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İstanbul adayı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu konuda bir sorunun söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Görüyorsunuz hepsi tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar illerde 61 tane açıklayan var mı?" diye konuştu. "İstanbul MHP ile ortak açıklanabilir mi?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Görüşmelerimizi Sadir Bey (Durmaz) MHP adına, bizden de Mehmet Bey (Özhaseki) teknik çalışmaları yapıyorlar. Bu teknik çalışmaları neticelendirecekler, neticelendirdikten sonra bize takdim edecekler. Kalan yerleri de inşallah biz Sayın Başkanla beraber oturacağız, konuşacağız, nihayete erdireceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, "AK Parti'nin jest olarak Adana, Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor. AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna "Bizim de benzer şeylerimiz var. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." karşılığını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O jest kapsamında Osmaniye, Adana ve Manisa olabilir mi?" sorusu üzerine de "Niye olmasın?" diye konuştu.