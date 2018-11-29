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'daki terör operasyonu

'da, terör örgütü /'ya yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 09:11
Adana'daki terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü alınan ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve finansal destek sağladığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatmış, 23 Kasım'da helikopter destekli düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına almıştı.

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Adana'daki terör operasyonu
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