Ankara’da dikkat çeken ziyaret: Mehmet Özhaseki Mustafa Tuna’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın salı günkü grup toplantısında AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Özhaseki'yi açıklamasının ardından Başkent Ankara'da yerel seçim hareketliliği başladı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi binasındaki ziyarette AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.





Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Tuna ve Özhaseki'nin Ankara ile ilgili ve 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Özhaseki ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçimlere bir ve bütün şekilde hazırlanıyoruz. Ankara'yı hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız" ifadesini kullandı.