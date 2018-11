Muş'un Malazgirt ilçesinde, ailesiyle birlikte eve giderken, eşinin ve kızının gözleri önünde şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın katili, "Çektar Soro" kod adlı PKK'lı terörist Muhammed Kaya, ilçeye bağlı bir köydeki eve düzenlenen operasyonda öldürüldü. Haberi, 2 çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürdüğü İzmir'de alan Sibel Kulaksız, "İçime su serpildi. Bugün bizim bayramımız. Ben devletime güvendim, sabrettim ve mükafatı gördüm" dedi.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız "Bizim bayramımız oldu"

HAİNCE KATLETTİLER

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, 27 Temmuz 2015 günü, eşi Sibel ve kızı İrem Kulaksız ile birlikte askeri lojmanlara giderken, mezarlık yakınlarında otomobili arızalandı. Binbaşı Kulaksız'da araçtan inip arızayı kontrol etmek istedi. Bu sırada 2 araçla kendisini takip eden PKK'lı teröristler, binbaşı ve ailesini uzun namlulu otomatik silahlarla taradı. Binbaşı Serdar Kulaksız'ın olay yerinde şehit olduğu hain saldırıda, kızı İrem Kulaksız yaralanırken, eşi Sibel Kulaksız ise yara almadan kurtuldu.

GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Malazgirt'e bağlı Tatargazi köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, bir evde gizlenen iki PKK'lı terörist öldürüldü. Güvenlik güçlerince yapılan incelemede ise teröristlerden birinin, 3 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya olduğu belirledi. Öldürülen terörist Muhammed Kaya'nın İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde, 300 bin lira ödüllü gri kategoride yer aldığı öğrenildi. "Çektar Soro" kod adlı PKK'lı terörist Muhammed Kaya

'DEVLETİM SÖZ VERMİŞTİ' ŞEHİDIN EŞİ SİBEL KULAKSIZ:

İçime su serpildi. Şükürler olsun bugünü gösterene. Bugün bizim bayramımız oldu. Şehidimiz cennette ama O'nun kanının yerde kalmayacağını da biliyordum. O teröristin yüzünü görmüştüm ve orada kendime söz vermiştim. Devletim de bana söz vermişti. O kaçtı, biz kovaladık. Çok şükür al bayrağımız yukarıda, biz de dimdik ayaktayız. Eşim şehit olduktan sonra cüzdanında bir not bulmuştum. Katilini daha önce terörist olarak arıyordu, onu bulmak için uğraşıyordu. Eşime pusu kurmuşlardı. Her şeyini hatırlıyorum ve gözümün önünden 3 yıldır hiç gitmedi. Hep bu anı bekliyordum. Ben çocuklarımla birlikte dimdik durdum. Devletim de verdiği sözü tuttu. Eşimi çok özledim. Her yerde onun anıları var. O bizim kalbimizde yaşıyor. Zaten şehitler ölmez vatan bölünmez. Ben devletime güvendim, sabrettim ve mükafatı gördüm.