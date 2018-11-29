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'de kaçakçılığına 5 tutuklama

'de jandarmanın kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 17:37
Edirne'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sazlıdere köyü ile Enez ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Filistin ve Bangladeş uyruklu 48 kaçak yakalandı.

Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.Y.A., E.A., F.S., M.M., O.A., M.H. ve A.Ü. yakalanarak, gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 62 adet 9 mm çapında mermi, 29 adet 7.65 mm çapında mermi, 12 kurusıkı tabanca mermisi, 4 av tüfeği fişeği, 2 lastik bot, 3 can yeleği, 1 pompa ve 1 kürek ele geçirildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden F.S. ve M.M. serbest bırakılırken, M.Y.A., E.A., O.A., M.H. ve A.Ü. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Edirne'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
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