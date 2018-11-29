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Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı 'la görüştü

Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Donald telefonda görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 17:55 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 08:30
Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
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