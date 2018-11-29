Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C, R.Y, C.H, H.E. ve Ş.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Kasım'da Eskişehir, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si muvazzaf 6 asker gözaltına alınmıştı.