FETÖ'nün PETKİM yapılanması davasında karar

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını tekrar etti, aralarında eski PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ve bazı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 31 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

7 YILA KADAR HAPİS

Son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Korkut'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay, 30 sanığa ise 3 yıl 1 ay 15 gün ila 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezası verdi. 4 sanık hakkında beraat kararı veren heyet, hükümle birlikte 7 sanığı tahliye etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülen eski PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut ve 34 şüpheli, 2016'nın temmuz ve ağustos aylarında gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonrası şirkette bazı üst düzey yöneticiler istifa etmiş, 200'e yakın çalışan da FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden alınmıştı.