FETÖ’ye göz açtırılmıyor

FETÖ'nün Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV isimli 7 televizyon kanalının Digiturk platformundan çıkarılmasının ardından FETÖ liderinin talimatıyla dilekçe vererek Digiturk aboneliğini bitiren askerlere yönelik inceleme başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Digitürk şirketinden şahısların ayrılış nedenlerini bildirdikleri dilekçe ve ses kayıtları istenerek incelendi. Ayrılma gerekçesi olarak kanalların platformdan çıkartılması olarak gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Digitürk'ten ayrılan ve aynı zamanda FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına mensup şüphelilerin, askeri personellerden sorumlu olan ve "öğretmen" diye tabir edilen yönetici düzeyindeki kişiler oldukları ve ankesörlü telefonla askeri personellere talimat verdiği de öğrenildi. Tespiti yapılan şüphelilerden 4'ünün emekli albay, 1'inin emekli yarbay, 2'sinin binbaşı (biri muvazzaf, biri emekli), 1'inin muvazzaf yüzbaşı, 20'sinin astsubay (10'u muvazzaf, 8'i emekli ve 2'si ihraç), 5'inin uzman cavuş (2'si muvazzaf, 2'si emekli, 1'i ihraç) olduğu anlaşıldı.

ihraç ve 16'sı emekli 33 şüpheli hakkında 19 farklı ilde yakalama ve gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerden 26'sı yakalanırken, 7 kişi aranıyor.







BAŞKENTTE 11 GÖZALTI

Ankara'da ise ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 15, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 4 kişi ile çeşitli kurumlarda çalışan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ünün halen görevde olduğu belirtilirken, Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 11'i yakalandı. İzmir'de aralarında ByLock kullandıkları tespit edilenlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 6 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor. Trabzon'da da ByLock kullandıkları belirlenen 4 kişi, Tekirdağ'da da bir kişi gözaltına alındı. Samsun merkezli 14 ilde yapılan operasyonda ise kapatılan Kara Harp Okulu öğerencisi firariler S.D. ve M.K. yakalandı. Sivas'ta ise aranan FETÖ'cü simit satarken yakalandı.



81 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada 117 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında sivil imamların da bulunduğu 58 kişi tutuklandı. Mersin'de esnaftan, "himmet" adı altında yüklü miktarda para toplayıp, cezaevindeki örgüt üyelerine gönderen İ.K. ile 9 şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da örgütün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı. Erzurum'da gaybubet evinde yakalanan 2, Sivas'ta 1, Manisa'da 1 kişi tutuklandı. SABAH



Fatih ULAŞ-Sema DALKILIÇ-Ceyhan TORLAK-Özgür ÖZDEMİR/SABAH

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