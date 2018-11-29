İçişleri Bakanlığından "bekçilerin trafik cezası uyguladığı" iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım ve internet haber sitelerinde cadde ve sokaklarda görev yapan gece bekçilerinin de trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 TL park cezası uygulandığı şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.

"POLİS VE JANDARMA DIŞINDA YETKİSİ OLAN YOK"

Söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü ifade edilerek, "Genel zabıtanın trafik kural ihlal tespit tutanağı düzenleme yetkisi Karayolları Trafik Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilmiş olup, bu hükmün uygulanmasını teminen 4 Eylül 2018 tarihinde il valiliklerimize uygulamaya ilişkin usul ve esaslar gönderilmiştir. Buna göre; trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama ihlallerine yönelik olarak polis ve jandarma personeline 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' tanzim etme görevi verilmiştir. Polis ve Jandarma personelinin dışında çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişi yetkilendirilmemiştir" denildi.