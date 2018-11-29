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davasında soru hırsızlarına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nce () 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı () sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda yargılanan sanıklardan 4'üne, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl 6 arasında değişen hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 18:03
KPSS davasında soru hırsızlarına hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

10 YIL CEZA

Duruşma savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan İ.S. ve M.B'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

8 VE 6 YIL CEZA

Mahkeme, aynı suçtan dolayı sanıklardan A.D'nin 8 yıl 9 ay, G.K'nin ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan D'yi, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Sanığın çalıştığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Danışman'ı, atandıktan sonra aldığı maaşın iki katı adli para cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Ç.D.'nin de beraatına karar verildi.

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KPSS davasında soru hırsızlarına hapis cezası
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