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'da inşaatlardan hırsızlık yapanlar yakalandı

'da, 3 ayrı inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 18:39
Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yapanlar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altınordu ilçesinde değişik tarihlerde 3 ayrı inşaattan yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i yabancı uyruklu 3 çocuğun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İnşaatlardan çalınan 71 çelik kalıp panosu sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerden biri "suç eşyasını satın almak" suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise salıverildi.

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Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yapanlar yakalandı
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