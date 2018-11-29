Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

örgütü işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

merkezli 4 ilde örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 09:41
Terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Van'ın Çatak ilçesi kırsalında faaliyet yürüten teröristlerin işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli Mersin, Adana ve Siirt illerinde düzenlenen Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün Operasyonu'nda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı, 1 adet harici bellek, 2 adet taşınabilir bellek, 1 adet bilgisayar kasası, çok miktarda örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN