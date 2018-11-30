İstanbul'da Suriye uyruklu 2 YPG'li yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Suriye uyruklu 2 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.