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'da uyruklu 2 YPG'li yakalandı

TEM ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemede tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 11:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giren 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Suriye uyruklu 2 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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İstanbul'da Suriye uyruklu 2 YPG'li yakalandı
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