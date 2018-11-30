Mahrem imam eşlerine kritik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan ve Bank Asya'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarına da üyelikleri bulunan 9 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik 27 Kasım'da Samsun, Tokat, Konya ve İstanbul'da operasyon düzenlenmiş, örgütün şifreli haberleşme uygulamaları ByLock ve Eagle'ı kullandıkları ileri sürülen 9 zanlı gözaltına alınmıştı.