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Mahrem imam eşlerine kritik operasyon

merkezli 4 ilde /PDY'nin "polis mahrem imamları"nın eşlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:12
Mahrem imam eşlerine kritik operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan ve Bank Asya'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarına da üyelikleri bulunan 9 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik 27 Kasım'da Samsun, Tokat, Konya ve İstanbul'da operasyon düzenlenmiş, örgütün şifreli haberleşme uygulamaları ByLock ve Eagle'ı kullandıkları ileri sürülen 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

İhraç edilince FETÖ elebaşından talimat beklemişler

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Mahrem imam eşlerine kritik operasyon
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