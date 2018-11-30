Son dakika haberi: Son depremler korkuttu! İstanbul'da sabah hissedilen deprem panik yarattı

İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerden hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre depremin merkez üssü ve şiddeti de belli oldu. Bu gelişmeler sonrası 'son depremler' sabah saatlerinden bu yana en çok merak edilen konu oldu. Marmara Bölgesi'nde 05:36'da meydana gelen deprem ile ilgili detaylar…

SON DEPREMLER KORKUTTU

Marmara Bölgesi'nde Yalova'nın Çınarcık merkezinde yaşanan deprem nedeniyle bu sabah saatlerinde birçok kişi güne kısa süreli bir panikle uyandı.

Kandilli ve AFAD'ın verilerine göre son depremler şöyle;