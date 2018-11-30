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Son dakika haberi: Son depremler korkuttu! 'da sabah hissedilen panik yarattı

Marmara Bölgesi, bu sabah saatlerine karşı korkutan ile uyandı. Saaat 05:36’da yaşanan Yalova Çınarcık merkezli deprem , , ve Tekirdağ’dan da hissedildi. Bu gelişmelerin ardından son depremler özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan alınan son dakika bilgilere göre depremin büyüklük şiddeti belli oldu. İşte son depremler!

Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:10
Son dakika haberi: Son depremler korkuttu! İstanbul'da sabah hissedilen deprem panik yarattı

, , ve Tekirdağ gibi çevre illerden hissedilen sonrası vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre depremin merkez üssü ve şiddeti de belli oldu. Bu gelişmeler sonrası 'son depremler' sabah saatlerinden bu yana en çok merak edilen konu oldu. Marmara Bölgesi'nde 05:36'da meydana gelen deprem ile ilgili detaylar…

SON DEPREMLER KORKUTTU

Marmara Bölgesi'nde Yalova'nın Çınarcık merkezinde yaşanan deprem nedeniyle bu sabah saatlerinde birçok kişi güne kısa süreli bir panikle uyandı.

Kandilli ve AFAD'ın verilerine göre son depremler şöyle;

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Son dakika haberi: Son depremler korkuttu! İstanbul'da sabah hissedilen deprem panik yarattı
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