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'da 138 düzensiz yakalandı

'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 138 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 09:45
Van'da 138 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi'ndeki üç eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 97'si Afganistan, 32'si Pakistan ve 9'u Bangladeş uyruklu 138 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekiplerince A.K, T.İ, D.K. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, T.İ. ve Y.Ö tutuklandı, D.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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Van'da 138 düzensiz göçmen yakalandı
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