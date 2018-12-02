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’da 390 litre kaçak içki operasyonu

’ın Bozdoğan ilçesinde Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 390 litre kaçak içki ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 16:01
Aydın’da 390 litre kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yeni yıl öncesi kaçak içki mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Asayiş Timleri tarafından Bozdoğan Çamlıdere Mahallesinde M. Ç. isimli şüphelinin evinde kaçak içki üretimi yaptığı ve ürettiği bu içkilerin satışını yaptığı belirlendi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli şahsın evinde ve şahsa ait bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli ölçülerdeki şişe ve varillerin içinde toplam 390 litre şarap ele geçirildi.

Şüpheli M.Ç' ye 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı.

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Aydın’da 390 litre kaçak içki operasyonu
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