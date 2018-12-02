Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, yasa dışı yollarla Sarımsaklı sahilinden Yunanistan'a geçeceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, göçmenlerin içinde bulunduğu araç ile bu araca öncülük eden başka bir otomobili durdurdu.

Operasyonda Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler İ.U, G.G. ve Ç.D, gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda deniz botu, motor, 2 bot şişirme makinesi ve kürekler ele geçirildi.

Organizatörler ve düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.