Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

'de 15 düzensiz yakalandı

'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan 15 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 15:00
Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, yasa dışı yollarla Sarımsaklı sahilinden Yunanistan'a geçeceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, göçmenlerin içinde bulunduğu araç ile bu araca öncülük eden başka bir otomobili durdurdu.

Operasyonda Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler İ.U, G.G. ve Ç.D, gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda deniz botu, motor, 2 bot şişirme makinesi ve kürekler ele geçirildi.

Organizatörler ve düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN