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'de 21 yakalandı

'nin ilçesindeki zeytinlikte, yasa dışı yollardan 'ın 'na geçme hazırlığında olduğu belirlenen 21 yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 16:45
Çanakkale'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerine karşı kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesi sırasında, Ayvacık'a bağlı Kozlu köyü mevkisindeki zeytinlikte bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için uygun zamanı beklediği tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 21 kaçak göçmen yakalandı
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