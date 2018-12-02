Son dakika: Erdoğan- Putin ile görüştü

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine mevkidaşı Putin'e teşekkür ederek başladı.

"HAYATİ KONULARI GÖRÜŞTÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak, "Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. İdlib'le ilgili atmamız gereken farklı adımlar var. Türkakımı ile ilgili görüşmeler önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK AKIM'DAN İDLİB'E KADAR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk akımıyla ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. Bu arada İdlib ile ilgili olarak İstanbul'daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." diye konuştu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 18.25'te biten görüşmesi 1 saat sürdü.

TRUMP İLE İKİNCİ GÖRÜŞME AZ SONRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından Arjantin'de devam eden G20Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile bu akşam 20.20'de ikinci kez görüşecek.

PUTİN'DEN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ BURGUSU

Zirvede Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Bundan kısa bir süre önce İstanbul'da bir araya gelme imkanı bulmuştuk. Türk Akım Deniz Yatağı inşaatının bitişini birlikte kutlamıştık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dış politika konularında bir ortak olarak ne denli güvenilir olduğunu kanıtladığını vurgulayan Putin, iki ülke ilişkilerinin çok farklı alanlarda devam ettiğini söyledi.

Ticari ilişkilerde de istikrarlı bir artış olduğuna dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

"Önce bu projenin (Türk Akım Deniz Yatağı) ulusal ekonomimizin ve enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkısı olmaktadır. Sadece bizler için değil bütün Avrupa çapında bu söz konusu olacaktır. Ayrıca çok farklı alanlarda iş birliğimiz devam etmektedir. Aramızdaki ticari ilişkilerde oldukça istikrarlı bir artış var. Bunu hem geçen yıl hem bu yıl gördük. Bu toplantıyı verimli iş birliğimizin bir göstergesi olarak addediyorum. İş birliğimizde çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz. İstanbul toplantısı sonrasında da bu ilerlemeye dair çok güzel sinyaller, mesajlar almaya devam ediyoruz."