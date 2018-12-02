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Son dakika: Başkanı Yıldırım, ile görüştü

Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı , Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal ile görüştü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 15:37
Son dakika: TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya geldi. Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sona erdi. Görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

"GÖRÜŞME İÇİN İLLA BİR NEDEN OLMASI GEREKMİYOR"

Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım, "Görüşme için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkana nezaket ziyaretinde bulundum. Malum Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra bizi ziyaret etmişti. Sonrasında Meclis tatile girdi. Yeni dönemde Meclis çalışmaları hakında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk. Hem de ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk.

"NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU KENDİSİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan nezaket ziyaretinde bulundu kendisine yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda Meclisteki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi teşekkür ediyorum" dedi. Görüşme sonrası soru alınmadı.

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Son dakika: TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü
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