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merkezli 8 ilde /'ye yönelik operasyonda 2 üsteğmen ile 7 astsubay yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 14:24
Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri görevlilerince yürütülen koordineli çalışmalarda, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 ÜSTEĞMEN VE 7 ASTSUBAY!

Operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 2 üsteğmen ile Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma komutanlıkları bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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