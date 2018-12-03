Kılıçdaroğlu, FETÖ’cülerle aynı toplantıda

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'nın Berlin kentindeki temasları sırasında FETÖ'cülerin olduğu bir toplantıya katılması tepki çekti. Kılıçdaroğlu, Friedrich Ebert Vakfı'nın etkinliğine katıldı. Toplantıya terörist başı Fetullah Gülen tarafından kurdurulan ve Almanya'da faaliyet gösteren Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı ve FETÖ'nün Almanya temsilcisi Ercan Karakoyun da yer aldı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadelede maalesef Türkiye'nin yanında yer almadı. Bu, CHP için bardağı taşıran son damla. Kılıçdaroğlu'nun milli bilinçten nasipsiz bu eylemlerine gerek CHP tabanı, gerek parti yönetimi artık dur demeli" diye konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, "CHP yetkilileri katılanları bilmelerine rağmen hiç rahatsız olmamışlar. FETÖ mücadelesinde nerdesiniz?" dedi.