Kılıçdaroğlu’nun vatanseverlik diye derdi yok

Başkan Erdoğan, G20 zirvesi için bulunduğu Arjantin'den Paraguay ve Venezüella ziyaretleri için ayrılmadan önce gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

(Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de PKK ve FETÖ'cülerle bir araya gelmesiyle ilgili) Bu Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun vatanseverlik diye bir derdi yok. Bu vatanın, Türkiye'nin düşmanı ile kim yan yana kol kola ise ona ben olumlu bir nazarla bakamam. O partinin toplantılarında, o ismini zikrettiğiniz kadının (Sevim Dağdelen) aynı şekilde YPG'nin, terör örgütünün paçavraları ile konuşma yaparken resimleri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin? Oraya gidip orada da iktidarımızı, Türkiye'yi şikayet ediyor. Buradan bütün basın mensuplarına söylüyorum. Sizin bu noktada yükünüz ağır. Bunların hepsi medyada gündeme getirilmeli. Millete bunları açıkça göstermek ,anlatmak lazım. Hangi partinin mensubudur Almanya'da, bu parti ne iş yapar. CHP seçmenine de bunları en doğru şekilde anlatmak lazım.

(Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'u Paris gibi yapacağız sözüne) 1994 öncesi mi diyeceksin yoksa uzay yolculuğu mu diyeceksin. 94 öncesi diyorsan o zaten sana ait değil. Bunun dışında şu anda İzmir'in haline, Bodrum, Muğla'nın haline bak rezillik. O bu işlerden anlamaz. Belediyeciliği bilmesi mümkün değil. Kağıthaneyi Kağıttepe yapandan başka birşey bekleyemezsin. Bütün belediyeleri toparlamaktan bahsediyor. Şu an Tekirdağ'ın durumu çok kötü, Edirne rezillik. Yazık Paris gibi yapacağım derken. İzmir'in suyu yoktu, biz getirdik. Beydağı barajlarını tut, oradan bağladık ve İzmir'in su sorununu hallettik.

(Cumhur İttifakı) Döner dönmez kalan yerlerdeki adaylarımızı da hızla belirleyeceğiz. Büyükşehir noktasında zaten fazla kalan bir yerimiz yok. Onları da açıklayarak inşallah yola devam edeceğiz. Burada geri kalmak istemiyoruz. Cumhur ittifakını da burada herhangi bir yara almadan korumak, ittifakla yola güçlü bir şekilde devam etmenin kararlılığı içerisindeyiz.

MHP'den ve bizden de bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasında getirince, o zaman biz de Sayın Genel Başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı o şekilde vereceğiz. (Jest yapmadınız bize bu soruda ama sorusuna) Jestimiz var dedik, Sayın Devlet Bahçeli de aynı şeyi söyledi sağ olsun. Teknik çalışmayı yapan arkadaşlar bize onun da altyapısını hazırlayacaklar. Biz zaten onlara bazı ipuçlarını da verdik.



(Seçim manifestosu) Bugüne kadar yapılanlarda altyapı vazgeçilmezimizdir. Bunun dışında İki önemli açıklama yaptım. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri. Bunlar benim üzerinde hassasiyetle durduklarım. Halk bizden somut şeyler bekliyor. Belediyecilik deyince akla AK parti geliyor. Bizim bu manifestomuzda açıklayacağımız maddeler var. Aklımda kaldığı kadarıyla arkadaşlar 10 maddelik bir hazırlık yapıyorlar. Bunun bizzat lansmanında ben bulunacağım. Lansmanı Ankara ATO salonunda yapmak suretiyle adaylarımızla yola koyulacağız. İstanbul için de özel bir lansman olabilir.

(Kaşıkçı cinayeti ve Prens Selman) Kaşıkçı cinayeti üzerinde, Kanada başbakanı Trudeau az da olsa durdu. Muhammed Bin Selman suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki biz de cevap fırsatı yakalayamadık. Bu olmayınca biz basın toplantısında cevabı vermiş olduk. Suudi üst yönetimine 'Kaşıkçı'nın cesedi nerededir?' 'Yerel işbirlikçi kimdir?' Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. Ne dedi? Yerel işbirlikçi dedi. Bu işbirlikçi kim? Suudi istihbarat görevlilerine Türkiye'ye gitme talimatını kim verdi? diye sorduk. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil. Kime ne anlatıyorsunuz? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir ikigün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar. Biz kararlılığımızı, takipçiliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Biz Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri bu cinayetle karıştırmamaya da özen gösterdik, gösteriyoruz. İkisi farklı şeyler. Biz., cinayet emrini verenin kimliği dahil, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz.



G20 ZİRVESİ

Başkan Erdoğan gazetecilere G20 zirvesi ve ikili temaslarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İşte sözleri;

G20'nin 3 ana teması vardı. Birincisi ticaret, ikincisi iklim değişikliği, üçüncüsü göç ve mülteciler. Göç ve mültecilere destek konusunda önümüzde ne ABD ne bir başkası var. Biz birinci sıradayız. Dünyada nerede bir mazlum ve mağdur varsa hemen Türkiye olarak elimizi uzatıyoruz. Allah da bereketini veriyor.

Arjantin'de 1 milyon kadar Müslüman var. Kendilerine okul ve camii noktasında TİKA ile destek vereceğiz inşallah.

Çin Devlet Başkanı Şi 2019'da Türkiye'ye bir devlet ziyaretinde bulunma noktasında bize bir sinyal verdi. Japonya ile de ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi sürdürüyoruz. 2019'u karşılıklı kültür yılı olarak kutlayacağız.

İdlib'de ciddi manada Rusya tarafı ile herhangi bir sıkıntımız yok.

Gezi'nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. 'Dış ayağı Soros iç ayağı Kavala'dır' dedim. Almanya'da Merkel ve Steinmeier bana Kavala'yı soruyor. Kendilerine 'Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz? Hukukunuz nereden geliyor?' diye sordum.

(Fransa'daki olaylarla ilgili) Biz Gezi'de bedelini ödedik zaten bunların. Macron da bu konuda kararlı.



TRUMP İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMESİ



Orayı temizleme noktasında bir mutabakat var. Bunun için Dışişleri bakanlarımız daha önce 90 gün olarak belirlenen yol haritası için şimdi bugün orada karşılıklı biraradaydılar. Yine bu süreci hızlandırıp Münbiç'i PYDYPG'dentemizleme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz dedik. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Dışişleri bakanlarımızın birbirleriyle diyalogları bu konuda çok önemli. Trump'un yanında Pompeo -öyle olmaz böyle olur- diyemiyor. O da az kaldı, çıkmaya başladılar gibi ifadeler kullandı. Takipçisi olacağız, inşallah Menbiç'i bunlardan kurtaracağız. ( 90 gün için) o 90 gün aylar oldu şimdi. Öyle bir tarih belirleme diye bir şey olmadı.



YUSUF CAN'A UÇAK DAVETİ ONUR'A NİKÂH ŞAHİTLİĞİ SÖZÜ

Başkan Erdoğan, Arjantin'deki son gününde vatandaşlarla sohbet etti. Şili'de yaşayan Yusuf Can Sarıkaya, "Sizi görmek için geldim. Siz gidince de döneceğim" dedi. Erdoğan, buradan Paraguay'a geçebileceğini söyleyen genci uçağına davet etti. Arjantin'de rehberlik yapan Onur Durgut ise Müslümanlığı seçen Arjantinli bir kızla evleneceğini söyleyerek, Erdoğan'dan nikâh şahidi olmasını istedi. Erdoğan da "Olurum tabii" cevabını verdi. Hasan AY



ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE

Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi için gittiği Arjantin'de, eşi Emine Erdoğan da anlamlı bir törene katıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dr. Ricardo Gutierrez Çocuk Hastanesi'ne oftalmik ultrason cihazı, solunum cihazı, dijital görüntüleme cihazı, hemodiyaliz hasta sandalyesi ve iki tekerlekli sedye desteğinde bulundu. Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği resmi konutundaki törene, Emine Erdoğan'ın yanı sıra TİKA yetkilileri, Arjantin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Mirta Susana Gutierrez, milletvekili Marcelo Wechsler ile birçok diplomatik temsilci ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Çocuk sağlığı bizim de öncelikli konularımızın başında gelmektedir. Geleceği emanet ettiğimiz çocuklarımıza en büyük yatırımı yapmalıyız. Çocukların bedeni ve ruhi gelişimi her şeyin üstündedir.

Ziyaretin hatırası olarak Arjantin İslam Merkezi'ne de bir kreş yaptırılacak. TİKA bu çalışmanın temellerini de atmış bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Paraguay ziyaretinde ise TİKA'nın Sağlık Bakanlığı'na yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslimi için başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda program düzenlendi. Törene, Emine Erdoğan ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Lopez Moreira Bo katıldı.

