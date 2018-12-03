Lice ve Hani’de operasyon

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Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Hani ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek için operasyon düzenlenecek" denildi.