‘O, vatan için ölmeye hazırdı’

İstanbul Sancaktepe'deki askeri helikopter kazasında sivillere zarar vermemek için son bir manevra yaparak helikopteri iki binanın arasındaki boş alana düşürmeyi başararak şehit olan 4 kahraman askerden Teknisyen Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (41) amcası Hikmet Aslan SABAH'a konuştu. İşte biri 40 günlük, 3 çocuk babası Bitlisli şehidin vatan için ölmeye her zaman hazır olduğunu söyleyen Güroymak Yatılı Bölge Okulu Müdürü olan amcasının anlattıkları;Henüz bebeği 40 günlüktü şehidin. Leyla koymuşlardı adını. 17 yaşında Şermin, 13 yaşındada Umut'u vardı bir de. Leylası'nı kokladı ama hiçbirine doyamadı.Sıcak çatışma bölgelerine de gidiyordu. Afganistan'da 5-6 ay kaldı. Doğu Anadolu ve Suriye sınırına lojistik destek için giderdi. Taciz ateşine bile maruz kalmıştı. Ona 'Dikkat et oğlum. Bak şehit ve gaziler var' derdim. O da bana 'Bu vatan için ölünecekse ben hazırım' diyordu. Bu kelimeleri söylerken, meğer şehadet şerbetini içmeye hazırlanıyormuş.O gün eğitim uçuşundalardı. Helikopter havada arızalanmış. Motor arızası oluyor. Pilot elinden geleni yapmış. Hiçbir sivile zarar vermeden boşluğa düşürmüş helikopteri. Bir arkadaşları yaralı. Onunla ilgili her gün bize de bilgi veriyorlar. Hâlâ tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Şehit olan 4 kahraman, ailece de tanışıyorlardı. 2 yıldır görev yaptıkları bu yerde can-ciğer arkadaş olmuşlar.