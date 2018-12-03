Teröre karşı işbirliği vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

Ba��kan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika gezisinde, Arjantin'in ardından ikinci durağı Paraguay oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, başkent Asuncion'daki Lopez Sarayı'nda, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ve eşi Silvana Lopez Moerira Bo tarafından karşılandı. Türkiye'den Paraguay'a cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Erdoğan ve Benitez, ardından baş başa görüşmeye geçti. Benitez, heyetler arası görüşme öncesi Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Erdoğan, görüşmelerin ardından Lopez Sarayı'ndan çıkarken, kendisini uzun süre dışarıda bekleyen bir grup Türk ile sohbet etti. Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, iki cumhurbaşkanı da küresel gündem ve bulundukları bölgelerin karşı karşıya olduğu terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadelede çok taraflı işbirliğinin önemini vurguladı. Erdoğan ve Benitez, iki ülke arasında güvenlik ve işbirliğinin ahdi çerçevesinin kısa sürede oluşturulacağı düşüncesiyle terörizmin her türüne, aşırıcılığa ve her tür dışlanmaya karşı güçlerini birleştirmeyi taahhüt etti. İki lider, aynı şekilde hukuk alanında Suçluların İadesi Anlaşması, Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması, Hükümlülerin Nakline İlişkin Anlaşma ve Adli İşbirliği Anlaşması müzakerelerinin tamamlanması talimatını verdi. Erdoğan, gösterilen sıcak konukseverlik için de teşekkür ederek, Benitez'i Türkiye'ye davet etti.