Terörün yıktığı Şırnak yeniden kuruldu

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PKK'lı teröristlerin 2015 ve 2016 yıllarında, hendekler açıp barikatlar kurarak harabeye çevirdiği Şırnak'ta, 8 ay süren operasyonlarda 6 bin 500 konut zarar gördü. Operasyon sonrası ağır hasarlı binalar yıkıldı. Asayişin sağlanmasının ardından harekete geçen TOKİ ise evleri yıkılan ya da kullanılamaz hale gelenler için merkezdeki 7 mahallede 5 bin 730 konut ve işyeri ile cami ve taziye evleri inşa etmeye başladı. Mart 2017'de inşatına başlanan TOKİ konutları yeni bir şehir görüntüsüne kavuştu. DBP'li yönetim döneminde birçok belediye hizmetinden mahrum kalan Şırnak, belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde hizmetle tanışırken, kent adeta yenilendi. konutların yanı sıra cami, okul, eğitim ve sosyal tesisler, konforlu iç mekanlarıyla tüm beklentilere yanıt veren yeni bir şehir alanı oluşturuldu. Terör mağdurları yeni konutlarına kavuşmak için gün sayıyor. İnşaatlar yüzde 85 oranında tamamlanırken, bazı mahallelerde geçici kabuller yapıldı. Yıl sonuna kadar 800 dairenin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Doğalgaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, parkları, taziye evleri, alışveriş merkezleri ile son derece modern standartlarda yapılan konutlarla terör mağdurları, konforlu bir yaşama kavuşacak. Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında alt yapı da büyük ölçüde tamamlandı. Asfalt çalışmalarıyla yollar yenileniyor, aydınlatma projeleriyle cadde ve sokaklar ışıklandırıldı.Bedirhanoğlu "İçme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapıları da tamamen tahrip olmuştu. İşyerlerimiz yapılıyor. Taziye evlerimiz, camilerimiz yapılıyor. Kentin altyapısını tamamen yeniledik. İçme suyu ve kanalizasyon altyapıları tamamen sıfırdan yapıldı. Ve Şırnaklılara güzel bir müjde olarak da doğalgazı çektik. İnşallah bu sene de vatandaşlarımıza doğalgazı vermiş olacağız. Ana arterlerimizde refüj ve aydınlatma projelerimizi ortaya koyarak kente modern bir görüntü kazandırdık. Yeni belediye hizmet binamızı Hz. Nuh'un gemisi motifinde yapıyoruz. Çünkü Şırnak, Hz. Nuh'un kenti. Cudi Dağı, geminin oturduğu yer olarak biliniyor. Kentin tam ortasında 2,5 milyon liraya mal olacak dikey bahçe projesini, başlatıyoruz. Gündoğdu Mahallesi'nde de 2,5 milyon liraya bir park yapıyoruz. Sadece konutlar için 900 milyon lira harcandı. İçme suyu, kanalizasyon, doğalgazı da topladığımızda 1,5 milyar liranın üstünde bir rakam ortaya çıkıyor" diye konuştu.Şırnak Cizre'de terör mağduru aileler için TOKİ tarafından yaptırılan 3 bin 87 konuttan ilk etapta yapımı tamamlanan 286 daire ve işyeri kura ile sahiplerini buldu. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan "TOKİ konutlarımızdaki 5 etaptan oluşan 3 bin 87 konutumuz tamamlandığında inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. AA