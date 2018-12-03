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Yıldırım’dan sürpriz ziyaret

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018
Yıldırım’dan sürpriz ziyaret
TBMM, dün sürpriz bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldırım, "Nezaket ziyaretinde bulundum. Görüşme için illa bir neden olması gerekmiyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisini ziyaret ettiğini, daha sonra Meclis'in tatile girdiğini hatırlatarak, "Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk" dedi. Kılıçdaroğlu da Yıldırım'ın nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, kendisine teşekkür etti.
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Yıldırım’dan sürpriz ziyaret
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