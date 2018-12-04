AK Parti bombacısını eldivendeki DNA’sı ele verdi

AK Parti İl binası önünde nöbet tutan polislere yönelik el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. Bombanın patlamasıyla parti binasında ve polis araçlarında maddi hasar meydana geldi. Olaydan sonra teröristin kaçtığı yöne doğru güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken bir ameliyat eldiveni buldu. Eldiven delil poşetinde muhafaza edilerek Ankara Kriminal Polis Laboratuarına gönderildi. Eldivenin bilek iç kısmından alınan örneklerden erkek şahısa ait DNA profili tespit edildi. Eldivende ayrıca bomba artığı TNT ve RDX kalıntıları bulundu. Tanıklar da, teröristin bombayı attıktan sonra olayda kullandığı eldiveni kaçarken attığını belittiler.

GİZLİ TANIK İLE TERÖRİST TEŞHİS ETTİ

Eşkâli belirlenen zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, Tuğra kod adlı gizli tanık AK Parti İl binasına bombalı saldırıda bulunan kişinin Süleyman E. olduğunu belirterek bu kişiyi fotoğrafından net olarak teşhis etti. Gizli tanık ifadesinde, "Bu kişiyi Sülo olarak tanıyorum. Kayapınar'da örgütün şehir eylemlerini organize eden YDGH içinde eylemlere katıldığını biliyorum. Tabanca taşır, yol kesme eylemlerine katılır. AK Parti il binasına bombalı saldırı olayına katılmıştır" dedi. Sur'da polise teslim olan Şoreş kod adlı Baran Aslan adlı terörist de, Süleyman E.'yi fotoğrafından teşhis ederek örgüt adına eylemlere katıldığını belirtti.

DNA'SI ELDİVENDEKİ DNA İLE UYUMLU ÇIKTI

Bu ifade üzerine teknik takiple telefon dinleme kararı alan polis Süleyman E.'yi uzun süren takibin ardından yakaladı. Eldivendeki DNA profili, kendisinden alınan örneklerle karşılaştırılınca DNA eşleşmesi oldu. Zanlı buna rağmen hakkındaki iddiaları reddetti ve "Babam devlet memurudur. Boğazımızdan devletin ekmeği geçmektedir. Ben hiçbir eyleme katılmadım. Benim devletime karşı hiçbir eylemim olamaz" dedi.

PARTİYE BOMBA ATTIĞI DELİLLERLE SABİT

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın kaçarken attığı eldiven üzerinde kendisine ait DNA profilinin çıktığı ve bu profilin de sanığın DNA'sıyla uyumlu olduğu belirtildi. Aynı eldiven üzerinde bomba artığı RDX ve TNT kalıntılarına rastlanılması ve gizli tanığın da AK Parti binasına bombalı saldırıda bulunan kişi olduğunu belirterek fotoğrafından teşhis etmesi dikkate alındığında sanığın bu saldırıya katıldığına dair kuşku bulunmadığı ifade edildi.

2 KEZ AĞIR MÜEBBET

İddianamede sanığın attığı bombanın parti binasının hemen yanındaki arsaya düşerek infilak etmesi nedeniyle olay yerinde bulunan polisi öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği kaydedildi. Sanığın "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etmek, izinsiz patlayıcı madde imal etmek ve bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

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