‘Başkan Erdoğan büyük bir lider’

BUGÜN NELER OLDU

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Eğri Kavak köyünde, 1903'te dünyaya gelen Osman Özay, son padişah Vahdeddin ile Cumhuriyet tarihindeki 12 cumhurbaşkanına şahitlik etti. Sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren ve 9 çocuğu ile en büyüğü 53 yaşında olan 40 torunu bulunan Özay, eşini genç yaşta kaybetmesine rağmen hiç evlenmedi. Kuran-ı Kerim'i ezbere, mealini de kitaptan okuyan, zaman zaman da ilahiler seslendiren Özay, eşi için de her gün dua ediyor. Yazları köyünde, kışları ise Elazığ merkezde torunları ile birlikte geçiren 115 yaşındaki Osman Özay, "Sebzemiz, meyvemiz, tahıllarımız tamamen doğaldı. Beslenmeme dikkat ederdim. Her gün pekmez yerim. Ceviz, tereyağı, süt ürünleri yerim. Maden'deki bakır fabrikasında çalışırken, Atatürk fabrikayı ziyaret etti. Yanına gitmek için koşunca engellediler. Ama Atatürk, 'Bırakın gelsin' diye seslendi. Bana 'Ne iş yapıyorsun burada' diye sordu. 'Toprak dolduruyorum' dedim. Ne kadar maaş aldığımı sordu, söyledim. Fabrika müdürüne 'İşçilere sahip çıkın' talimatı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da büyük bir lider. Allah Atatürk'ün zekâsından O'na nasip eylemiş. Çünkü Atatürk gibi Türkiye'ye hizmet ediyor. Erdoğan'a hep dua ediyorum. Seçimlerde oy toplamak için 70 köy gezdim. İnşallah hep güneşli günler göreceğiz" şeklinde konuştu.