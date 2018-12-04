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kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 10:07
ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 şahsın kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen Ankara polisi, eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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