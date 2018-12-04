Caracas’ta sıcak karşılama

Arjantin ve Paraguay'ın ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika gezisinin üçüncü durağı Venezüella oldu. Başkent Caracas'a özel uçak "TC-TRK" ile önceki gün sabaha karşı TSİ 04.40'ta gelen Erdoğan, Simon Bolivar Havalimanı'nda Venezüella Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Horje Arreaza, Savunma Bakanı Vladimir Padrino tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Caracas'a geldi.







Erdoğan'ın gelişi öncesi Caracas'ta karşılama töreni için günlerce hummalı bir çalışma yürütüldü. Sokaklar baştan aşağı yıkandı, ana caddeler süslendi ve ışıklandırıldı. Caddelere "Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan" yazılı posterler asıldı. Başkan Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında ilk olarak başkent Caracas'ta bulunan Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Anıt önünde ellerinde Türk ve Venezüella bayraklarıyla bekleyen çocukları selamlayan Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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