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Darbecilerin vahşetini anlattı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018
Darbecilerin vahşetini anlattı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın dünkü duruşmasında Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, müşteki sıfatıyla olay günü yaşadıklarını anlattı. İkiler: "Ateş edildi, bir sessizlik çöktü. Yerde yaralananlar vardı, yardım istiyorlardı. Cansız bir beden yerdeydi, kafası kopmuştu. Bir kadın geldi ona, 'Bu vahşeti çekin millet görsün' dedim. Bu esnada kadın elindeki telefonu bırakıp 'Cuma' diye bağırdı. Meğer başı koparak şehit olanın eşiymiş. Farkında olmadan eşinin cansız bedenini çekmesini istemişim" dedi.
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Darbecilerin vahşetini anlattı
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