Milli ilaca devlet garantisi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenen "Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu" toplantısında yaptığı konuşmada, sağlık alanında yerli ve milli ürüne giden yolda çok önemli bir adımın atıldığını söyledi. Koca, hastalara hizmet verirken en çok tıbbi cihazlara ve ilaçlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Günümüzde kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 80'i artık ülkemizde üretilmektedir. Ancak değer açısından baktığımızda yüzde 54 oranında doğrudan ithal etmekteyiz. Ülkemizde yapılan üretimin de önemli bir kısmı dışa bağımlı durumdadır. Tıbbi cihazda yüzde 84 dışa bağımlılığımız mevcuttur" dedi.Sağlık teknolojilerine yönelik projelerin destekleneceğini anlatan Koca, "Start-up girişimcileri sadece yatırımcı firmalarla buluşturmakla kalmayacak, onlara gerektiğinde hamilik yapacak, doğrudan yatırım desteği sağlayacağız. Üretime yönelik büyük projelere doğrudan kaynak aktarmayı planlıyoruz. Doğrudan finansal destek verebileceğimiz gibi, kamu ortaklığı ile üretimde paydaş olmak dahil, alım garantisi vererek üretim ve sonrası süreçleri güvence altına alacağız" diye konuştu.