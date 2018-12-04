‘Önemli mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabiliriz’

BUGÜN NELER OLDU

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Antalya Bilim Üniversitesi'nin (ABÜ) 'Yerli ve Milli Teknolojide Aselsan' konulu konferansta konuştu. Lazerin gerek tespit, gerek konumlama gerekse de silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerini belirten Görgün, ASELSAN'ın tanıtım videosundaki lazerin silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurma görüntüsünü paylaştı. Görgün, "Şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Ayrıca güdüm ve insansız sistemler üzerine ürünlerimiz var" dedi.