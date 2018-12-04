PKK’ya Kasım darbesi: 170 terörist öldürüldü

Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 14 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında da 5 terörist olmak üzere toplamda 19 terörist etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütleriyle mücadele için 26 Kasım-3 Aralık arasında 2 bin 836 operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 598'i PKK/ KCK, 538'i FETÖ, 17'si DEAŞ, 10'u sol gruplar olmak üzere bin 163 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 6'sı sağ, 5'i teslim, 3'ü ölü olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı belirtildi.

Muş'taki özel birlik PKK'nın korkulu rüyası

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine iki gün peş peşe düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi. Etkisiz hale geçtirilen teröristlerin üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Çift başlı operasyonla toplamda 19 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. 1-30 Kasım arasında ise, PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 170 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın saldırılarında, 3 güvenlik görevlisi şehit oldu.



KANADA TELEVİZYONUNDA PKK PROPAGANDASI

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC, PKK'nın ülkenin resmi terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'lı kadın teröristleri öven bir haber yayımladı. CBC, Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Kürt asıllı fotoğrafçı ve film yönetmeni Zayne Akyol'un PKK mensubu terörist kadınların Kandil Dağı'ndaki yaşantılarını anlatan, Espace Mile End Galerisi'nde 22 Kasım'da açılan ve 20 fotoğraftan oluşan "Rojeke (Bir Gün)" isimli sergisinin haberini yaptı. "Kürdistan'ın kadın savaşçıları Montrealliler için yaratıcı çağrılar yapıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Akyol'un, sergi için "samimi" kareler yakalamak adına günlerce Kandil'deki terör örgütü mensubu kadınlarla kaldığı ifadeleri kullanılırken, PKK için "Türkiye'nin doğusunda bağımsız bir Kürt devleti için savaşan yasadışı bir isyancı grup" tanımlaması yapıldı ve terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden bir grup gibi gösterildi.