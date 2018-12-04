Tasfiyeyi, yargı eliyle yaptılar

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FETÖ'nün,GATA'daki mensupları aracılığıyla tasfiye ettiği askeri öğrencilerin açtıkları iptal davalarının Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nce (AYİM) reddedilmesi için de çalıştığı ortaya çıktı. Bu davaların nasıl reddedildiği, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde FETÖ üyeliği suçundan yargılanan eski AYİM üyelerinin davalarında anlaşıldı.Tanık olan eski AYİM üyesi Kenan Kenan, 2011-2013 yılları arasında yapıdan olmayan öğrencilere asker olmalarını engelleyecek şekilde sık sık "kalp üfürmesi- kalp rahatsızlığı" bulunduğu yönünde raporlar yazıldığını, bu öğrencilerin aynı sebeple TSK'dan ilişiklerinin kesildiğini söyledi. AYİM'e yeni üye seçilen Cemil Çelik'in de odasına gelerek, bu öğrencilerin açtıkları davaların reddedilmesini istediğini söyleyen Kenan Kenan, "Bana, 'Bu davaları reddedelim, hepsi solcu' dedi. 'Ben de (nedense Allah hep bu kalp üfürmesini bunlara vermiş. Böyle şey olur mu? Bu kul hakkı değil mi, nasıl hesap vereceğiz?) diye sordum. Bana 'Böyle şeylerde kul hakkı olmaz' dedi. Kızdım, odamdan gönderdim. Sonra diğer üyelere de Çelik'in yanlış yolda olduğunu söyledim" diye konuştu. Buna rağmen, kalp hastalığı veya başka bahanelerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin açtıkları davalar, AYİM'in ilgili dairesince oy çokluğuyla reddedildi. Tasfiye böylece gerçekleşmiş oldu.