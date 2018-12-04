Tekirdağ’da 2 bin kişi sorgulandı, 17 kişi yakalandı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde polis sorumluluk bölgesinde bulunan genel güvenliği tehdit eden suçluların barındığı, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve satışı için uygun ortamların tespit edilerek güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması amacıyla okul çevreleri, metruk binalar, araçlar ve umuma açık yerlere yönelik değişik zamanlarda çeşitli denetimler yapıldı.

Yapılan uygulamalarda GBT sorgulaması yapılan 2 bin 262 kişiden çeşitli suçlardan aranması olan 17 şahıs tespit edilerek adli mercilere sevk edildi. Kontrol edilen 266 araçtan 10 araca trafik yönünden idari para cezası uygulandı. Denetlenen umuma açık 17 iş yerinden 6 iş yerine idari işlem uygulandı. Ayrıca çalışmalar sırasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait fişekler, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.