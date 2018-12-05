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şüphelilerine can simidi olan şebekeye operasyon!

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, göçmenlerin yanı sıra şüphelileri ve diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığı yurt dışına kaçırdığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 12:48
FETÖ şüphelilerine can simidi olan şebekeye operasyon!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile İpsala, Keşan ve Meriç ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin yanı sıra FETÖ/PDY şüphelileri ve diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığı yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.

Bugün saat 04.00 sıralarında başlatılan şafak operasyonunda 28 şüpheli evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Evlerde arama yapılırken, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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FETÖ şüphelilerine can simidi olan şebekeye operasyon!
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