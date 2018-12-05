İstanbul'da yeni dönem! Güvenlik buradan sağlanıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde hizmet veren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, İstanbul'un 39 ilçesinde kurduğu sistemle şehrin gözü haline geldi. 39 ilçenin bin 800 noktada kurulan 8 bin adet kamera ile şehrin her noktası ekipler tarafından takip ediliyor.

ŞEHRİN GÖZÜ OLDU

Kurulan sistemle vatandaşın gözü ve kulağı haline geldiklerini belirten Muhabere ve Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dilan Akyıldırım, ''İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü, Haber Merkezi Büro Amirliğindeyiz. Bir diğer adıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi. Bu sistem ilimizin gözü haline gelmiştir. 39 ilçemizin dört bir yanında kameralarımız çalışır vaziyettedir. Toplamda bin 800 noktada 8 bin kameramız bulunmakta. Biz haber merkezi olarak teşkilat içerisinde vatandaşımızın gözü ve kulağı niteliği durumundayız. Vatandaşlarımızın ihbarı ilk olarak bizlere gelmekte ve bu ihbarları değerlendirmekteyiz. Bu ihbarlar ilk önce operatörlerimiz tarafından değerlendirilerek kanal operatörlerine göndermektedir. Kanal operatörlerimizde ilgili bölümlere aktarmaktadır" dedi.

İHBARA GEREK KALMIYOR

Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle gerçekleşme olan asayiş olaylarına ihbar gerektirmeksizin müdahale ettiklerini vurgulayan Akyıldırım, ''Bin 800 noktada 8 bin kameramız bulunmaktadır. İstanbul'un önemli merkezlerinden Taksim, Sarıyer, Ataşehir, Kadıköy başta olmak üzere bütün ilçelerimizi takip etmekteyiz. Bu kameralar 7/24 kayıttadır. Gerçekleşen olaylarla alakalı geriye dönük bilgi toplamamızı sağlamaktadır. Toplumsal olaylarda, kamera operatörü arkadaşlarımız gelişmeleri takip edebilmektedir. Kameralarımız ihbar vatandaşlarımızın ihbarı öncesi olayları tespit etmemize de yardımcı olmaktadır. Örnek olarak Taksim Meydanı'nda kavga olayı gerçekleşirken biz konuya kameralar yardımıyla ekip arkadaşlarımıza bildirmekteyiz'' şeklinde konuştu.

KARŞILAMA ORANI YÜZDE 98

İhbar karşılama konusunda Uluslararası Acil Çağrı Hizmetleri veren tüm birimler içerisinde iyi bir noktada bulunduklarını aktaran Muhabere ve Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde görevli Grup Amir Yardımcısı Rıfat Beşir, "Burada üretmiş olduğumuz hizmet, en basit gürültü ihbarından gizlilik arz eden terör ihbarlarına kadar tüm ihbarlar karşılayarak ilgili birimlere aktarma görevini icra etmekteyiz. İhbar sayıları yaz aylarında mevsimsel etkilerle 40 binle 50 bin arasında değişmektedir. Kış aylarında ise bu rakam 20 binle 30 bin arasına düşmektedir. Günlük meydana gelen oyların etkisiyle kısmi farklılıklar arz etmektedir. İhbar karşılama oranımız şuanda yüzde 98 seviyelerindedir. Bu da Uluslararası Acil Çağrı Hizmetleri veren tüm birimler içerisinde arzu edilen ideal bir seviyedir'' ifadelerini kullandı.