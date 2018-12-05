Karaman'daki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresi edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha yakalandı. Böylece, Karaman merkezli 14 ilde düzenlendiği belirtilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Diğer 9 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 1 Aralık'ta düzenlenen operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddia edilmişti.