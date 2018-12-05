Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Karaman'daki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Karaman'daki 'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 09:40
Karaman'daki FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresi edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha yakalandı. Böylece, Karaman merkezli 14 ilde düzenlendiği belirtilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Diğer 9 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 1 Aralık'ta düzenlenen operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddia edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'daki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN