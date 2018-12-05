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'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilere tefecilik yaptıkları ve  zorla daire sattırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 09:53
Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) kent genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilere tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin daire ve dükkanlarını aldıkları kişileri zor durumda bırakarak intihara kadar sürükledikleri iddia edildi. Tefecilik şüphelilerinden D.Y., F.Y., İ.D., İ.O. ve N.İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, iş yerleri ve evlerinde arama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
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