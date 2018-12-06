Başkan Erdoğan’a ‘ittifak’ raporu

AK Parti ile MHP arasında sürdürülen yerel seçimde ittifak görüşmeleri bitmek üzere. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki MHP'li Sadır Durmaz ile yaptığı görüşmeleri ve ittifak yapılması düşünülen 30 büyükşehir ve ilçeleriyle açıklanmayan illere yönelik hazırladığı iki ayrı raporu dün ve önceki gün Başkan Erdoğan'a sundu. Erdoğan dün parti genel merkezinde geç vakitlere kadar adaylarla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Erdoğan 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak

30 BÜYÜKŞEHİR MASADA

İttifak değerlendirmesi 30 büyükşehir ve bunların ilçeleri üzerinden sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin, MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adayı göstermemesine karşılık jest olarak Osmaniye, Mersin ve Iğdır olmak üzene 3 ili önerdiği belirtiliyor.

AK Parti'nin elinde 21 büyükşehir MHP'nin elinde ise 1 büyükşehir belediye başkanlığı bulunuyor. 8 büyükşehir belediye başkanlığı ise muhalefetin elinde. Cumhur İttifakı'nın hedefi ise muhalefetin elinde olan belediyelerin kazanılması.



14 İLİN ADAYI AÇIKLANIYOR

Cumhur İttifakı'nda belediye meclis üyelikleri, il genel meclis üyeliklerinin dağılımın nasıl olacağı ise netleşti. İttifak yapılan illerde her parti belediye meclis üyelikleri seçimlerine kendi listesiyle girecek. Aldıkları oy oranlarına göre belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerinin dağılımı yapılacak. AK Parti ile MHP 24 Haziran milletvekili seçimlerine de ayrı listelerde girmişti. Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu hafta gerçekleştirmesi beklenen görüşmede ittifaka son şeklini verecek. Öte yandan Başkan Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştireceği Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında 14 ilin daha belediye başkan adayını daha açıklayacak.







'ELİMİZ ÜŞÜDÜ' DEYİNCE KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ

Ankara'da, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen liseli öğrenciler, o anları anlattı. Öğrencilerden Bilgi İlay Yıldız, "Aracı geldiği gibi hepimiz, 'Cumhurbaşkanımız' diye el salladık. Araç durdu, kapıyı açtı. Elini tuttuk, 'Efendim Adana'dan geldik, sizi aslında grup toplantısında görmek istedik' dedik. Ondan sonra 'Elin niye bu kadar soğuk?' dedi. 'Efendim sizi beklerken çok üşüdüm' dedim. Özel Kalemine döndü, 'Gençleri içeri alalım, beraber çay içelim' dedi. Bizi konutunda ağırladı" diye konuştu.