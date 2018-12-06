CHP’li belediye şehit Eren Bülbül’ü reklam malzemesi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, şehit Eren Bülbül adına bir ailenin yaptırmak istediği anaokulunu belediye yaptırıyormuş gibi göstererek reklam yapması tepki çekti. Mahmut Çoban ve Yasemin Çal Çoban çifti, Büyükçekmece'ye Trabzon'da teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını verecekleri bir anaokulu yaptırmak istedi. Temel atma töreni için gün belirlendi. CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün imzasıyla tören için afiş ve davetiye basıldı. Davetiyede anakolunu 'belediyenin yaptıracağı' yazıldı. Bunu gören hayırsever aile şoke oldu. Ailenin tepkisi üzerine şehit Bülbül'ü seçim malzemesi yapan Belediye Başkanı Akgün törene katılmadı. Hayırsever Yasemin Çal Çoban, "Sadece açılış yapmalarını istedik. Bunu reklam için kullanmak istediler. Eren'in ailesinden özür diliyoruz. Bu anaokulunu yaptıracağız ve onun adı burada yaşayacak" dedi.