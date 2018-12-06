‘Çin ile ilişkilerimiz yıldan yıla gelişiyor’

BUGÜN NELER OLDU

Çintemasları kapsamında Şaanşi eyaletinin Şian şehrini ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eyalet Meclis Başkanı Hu Hıping'i kabul etti. Çin'in Türkiye'nin Uzakdoğu'daki en büyük ticari ortağı olduğunu belirten Yıldırım, ikili ticaret hacminin artmasını arzu ettiklerini vurguladı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde bir araya gelip önemli kararlar aldığını dile getirerek "İki ülke arasındaki ilişkiler yıldan yıla gelişiyor" diye konuştu. Şian ile İstanbul arasında uçuşlar başlatılabileceğini belirten Yıldırım, "THY buraya sefer açmaya hazır" dedi.