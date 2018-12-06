FETÖ’nün kadın yapılanmasına baskın

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da FETÖ'nün emniyetteki kadın mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt üyeleri ile toplantılar yaparak birebir ilgilendikleri belirlenen 27 kadın mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.Kayseri'de örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden bağlantı kurdukları belirlenen askerle yönelik soruşturmada 16 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındakilerin sayısı 56'ya yükseldi. Karaman'da ise 6 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 19'a yükseldi.Aksaray'da 15 Temmuz sonrası askeri ve polis okullarından ihraç edilmelerine rağmen, örgütsel faaliyete devam ettikleri belirlenen 10 öğrenciden 9'u gözaltına alındı.Eskişehir'de Kayseri ve Konya'daki soruşturmalarda aranan Hava İstihbarat Üsteğmen Adem B. ile meslekten ihraç edilen Gökhan Ç. yakalandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalanan öğrenci Neşet D. ise tutuklandı.Malatya merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Zonguldak'ta ise kripto FETÖ'cülere yönelik operasyonda ise 8 kişi yakalandı.Ankara'da ByLock kullandığı belirlenen 19 eski polise, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.Ankara'da yargılanan FETÖ'nün sözde dışişleri imamı olduğu iddia edilen eski büyükelçi Gürcan Balık'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Edirnemerkez ile Meriç, Keşan ve İpsala ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, FETÖ ve diğer silahlı terör örgütlerinin üyeleri ile göçmenleri yurtdışına kaçırdıkları belirlenen 28 kişi gözaltına alındı.